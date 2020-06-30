Псковский губернатор высоко оценил работу избирательных участков

12:07, 30 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высоко оценил работу избирательных участков. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-livе 30 июня.

«За ходом голосования наблюдает и губернатор, - отметил Сопов. – Он посетил несколько избирательных участков, был в Печорах и Дедовичском районе, посмотрел, как люди работают в сложных условиях, в период жары и в СИЗах».

Также Сопов отметил, что губернатор дал высокую оценку работе и поблагодарил всех, кто принимает участие в организации процесса.

«Губернатор попросил поощрить членов избирательной комиссии за длительное время работы, - добавил спикер. – Мы обсудим это дополнительно».