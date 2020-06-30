Ещё 76 жителей Псковской области заболели коронавирусом

12:11, 30 июня 2020, ПАИ

Коронавирусом заболели ещё 76 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальный Telegram-каналt по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки коронавирусом заразились ещё 76 человек. Общее количество заболевших достигло 2 833, выздоровело 1 015, умерло 21.

Статистика по районам: Псков – 837, Великие Луки – 570, Бежаницкий район - 15, Великолукский район – 159, Гдовский район – 60, Дедовичский район – 37, Дновский район - 90, Красногородский район – 8, Куньинский район –25, Локнянский район - 8, Невельский район - 104, Новоржевский район – 19, Новосокольнический район - 57, Опочецкий район – 33, Островский район – 213, Палкинский район - 25, Печорский район – 37, Плюсский район – 84, Порховский район - 127, Псковский район – 232, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 6, Пыталовский район – 13, Себежский район – 18, Струго-Красненский район – 34, Усвятский район - 16.