Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности

14:08, 30 июня 2020, ПАИ

С 12:00 30 июня псковский филиал «Россети Северо-Запад» приведен в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В Псковской области, преимущественно по северным и центральным районам, прогнозируется усиление западного и юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/сек, а в прибрежных районах - до 24 м/сек. Ожидается, что такая метеообстановка сохранится до конца дня.

85 аварийно-восстановительных бригад в составе 239 человек и 105 единиц техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. Подготовлено 74 дизельных генератора на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в условиях самоизоляции: организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.