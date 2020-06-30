Почти 8 тысяч семей Псковской области получили в июне ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет

14:56, 30 июня 2020, ПАИ

В июне почти 8 тысяч семей в Псковской области получили выплату на ребенка от 3 до 7 лет включительно. Пособие получили более 9,3 тысяч детей. Общая сумма средств составила более 300 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по социальной защите.

Выплаты начали производиться с 1 июня. При начислении пособий были учтены также все предыдущие месяцы текущего года.

Всего за июнь 2020 года меры социальной поддержки для всех категорий льготников были предоставлены на сумму около 690 млн рублей.

Закон о введении в регионе ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет включительно был разработан в рамках реализации Указа Президента РФ и принят на 43-й сессии Псковского областного Собрания. Рассчитывать на детские выплаты могут семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума, установленного в предшествующем году. В 2019 году он составлял 11 313 рублей. Размер пособия в текущем году составляет 5,5 тыс рублей.

Выплата осуществляется на каждого ребенка указанной возрастной категории. При этом для граждан сохраняются в полном объеме все ранее назначенные региональные меры поддержки.⠀⠀⠀⠀

Подробную информацию о денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, а также о том, как ее оформить, можно узнать в центрах социального обслуживания Псковской области.