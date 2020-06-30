Жилых домов на территории стадиона «Электрон» не будет

15:15, 30 июня 2020, ПАИ

В Пскове на территории стадиона «Электрон» не планируется строить жилые дома. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон во время пресс-подхода 30 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Никаких многоэтажных и одноэтажных жилых домов на территории парка не будет. Будет исторический парк, гуманитарно-спортивный комплекс. Будет множество клубов по интересам для всех возрастов», - сказал он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что участок был заменен намеренно, чтобы он находился в собственности региона и никто «не смог бы делать там ничего без согласования с администрацией», поскольку это крупный объект стоимостью 4 млрд рублей. «Сейчас приняли решение: музей «Росси — моя история» строится. Никакой застройки там не будет: ни владыка, ни я такого не допустят», - добавил глава региона.

При этом он подчеркнул, что территорию самого стадиона «Электрон» Псковская область отдаёт городу, и город сможет участвовать в реализации нацпроектов.

Ранее сообщалось, что исторический парк «Россия – моя история» планируют достроить до конца текущего года.