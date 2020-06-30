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Псковичи-именинники могут купить билет на «Ласточку» со скидкой 30%
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Общество

Псковичи-именинники могут купить билет на «Ласточку» со скидкой 30%

ОАО «РЖД» расширяет действие тарифного плана «День рождения», который ранее действовал только на высокоскоростных электропоездах «Сапсан».

Тариф «День рождения» даёт возможность пассажиру-имениннику, а также трём сопровождающим его лицам при условии единовременной покупки билетов оформить проездной документ со скидкой 30 %. Именинник может оформить билеты по спецпредложению на поезда отправлением за 7 дней до даты рождения и в течение 7 дней после. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», с 30 июня тариф доступен для пассажиров поездов «Ласточка», курсирующих по маршрутам Санкт-Петербург – Псков, Санкт-Петербург – Москва, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Сортавала, Санкт-Петербург – Бологое, а также ретропоезда «Рускеальский экспресс» (кроме VIP-купе) и беспересадочных вагонов Москва – Рускеала.

Приобрести билеты по тарифу «День рождения» можно только в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника.

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