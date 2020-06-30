Директор гдовской библиотеки: Голосование по поправкам в Конституцию наиболее важное

23:18, 30 июня 2020, ПАИ

Голосование по поправкам в Конституцию России наиболее важное, поделилась мнением директор Гдовской районной центральной библиотеки Ольга Скрябина.

«Нужно проголосовать за создание условий развития будущего, семьи, наших детей, за возможность их образования, за право на медицинское обслуживание, за поддержку молодых семей», – отметила она.

Все 615 участков для голосования по поправкам в Конституцию России в регионе открылись 25 июня, они работают с 8:00 до 20:00. Голосование назначено на 1 июля, но принять в нём участие можно было в течение недели.