Нетрезвых водителей поймали в Новосокольниках, Порховском и Куньинском районах

21:57, 30 июня 2020, ПАИ

В Новосокольниках, Порховском и Куньинском районах полиция установила нетрезвых водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 27 июня в Новосокольниках у дома на улице Железнодорожной полицейские остановили для проверки автомашину Mitsubishi, которой управлял нетрезвый 48-летний местный житель.

В Порхове около 17:00 27 июня на улице Пушкина на автомобиле ВАЗ-2112 следовал 24-летний горожанин, который тоже был в нетрезвом виде. А днём 28 июня в деревне Полоное Порховского района на улице Аудрини стражи порядка остановили Audi. Выяснилось, что за рулём иномарки был 52-летний нетрезвый житель Порховского района.

В Куньинском районе 28 июня по автотрассе «Балтия» на мопеде ехал 40-летний житель Куньинского района. Как оказалось, и этот мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьёй 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.