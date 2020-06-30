Вопрос о перераспределении средств оплаты труда главы Пскова и её заместителей рассмотрели депутаты

23:29, 30 июня 2020, ПАИ

Решение о перераспределении бюджетных ассигнований, запланированных на гарантированные компенсационные выплаты главе Пскова и депутатам гордумы, осуществляющим свою деятельность на постоянной основе, и направление указанных денег на их зарплату приняли депутаты гордумы на 39-й сессии 30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

До 1 января 2020 года глава Пскова, её заместители и все муниципальные служащие получали заработную плату и гарантированную компенсационную выплату, установленную решением Псковской городской Думы. В соответствии с бюджетной классификацией выплаты учитывались по разным кодам. Так как бюджет города был утверждён 25 декабря 2019 года, фонд заработной платы на 2020 год был сформирован и отражён в бюджете без изменений средств новой оплаты труда.

В связи с тем, что с 1 января 2020 года изменилась система оплаты труда в муниципальном образовании «Город Псков», и согласно закону Псковской области от 6 ноября 2019 года № 1985-ОЗ «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области» гарантированные компенсационные выплаты отменены. Теперь для выплаты заработной платы без её увеличения необходимо перераспределение средств. Таким образом, бюджетные ассигнования на оплату труда приведены в соответствие с законом Псковской области.

В пресс-службе отметили, что постановление Псковской области № 472 от 28 декабря 2019 года утвердило предельный объём расходов на формирование фонда оплаты труда (с начислениями – 30,2 процента) главы (2 млн 305 тысяч рублей) и её заместителей (2 млн 450 тысяч рублей).

«Заработная плата главы города не может превышать вышеуказанную сумму», – добавили в пресс-службе.