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Общество

Выплаты семьям с детьми до 16 лет начались в России

С 1 июля в России начали выплачивать единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает РБК.

Средства должны быть назначены автоматически тем, кто подавал заявление на единовременную выплату месяц назад, а также обращался за пособием в размере 5 тысяч рублей на детей до трёх лет с апреля.

Разовую выплату на детей от трёх до 16 лет установил президент Владимир Путин. Он объявил об этом во время своего обращения к россиянам 11 мая. Во время своего обращения 23 июня президент предложил повторить выплату и включить в неё детей до трёх лет, верхней границей её получения остался возраст 16 лет.

Путин пояснил, что выплаты необходимы, поскольку трудности, связанные с эпидемией коронавируса, ещё не отступили и экономика не возобновила работу в полную силу.

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