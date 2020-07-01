Выплаты семьям с детьми до 16 лет начались в России

08:33, 01 июля 2020, ПАИ

С 1 июля в России начали выплачивать единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает РБК.

Средства должны быть назначены автоматически тем, кто подавал заявление на единовременную выплату месяц назад, а также обращался за пособием в размере 5 тысяч рублей на детей до трёх лет с апреля.

Разовую выплату на детей от трёх до 16 лет установил президент Владимир Путин. Он объявил об этом во время своего обращения к россиянам 11 мая. Во время своего обращения 23 июня президент предложил повторить выплату и включить в неё детей до трёх лет, верхней границей её получения остался возраст 16 лет.

Путин пояснил, что выплаты необходимы, поскольку трудности, связанные с эпидемией коронавируса, ещё не отступили и экономика не возобновила работу в полную силу.