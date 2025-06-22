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Общество

Михаил Ведерников: Стартовавшая избирательная кампания станет завершающим этапом муниципальной реформы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече в Москве с депутатом Государственной Думы, секретарём регионального отделения «Единой России» Александром Козловским обсудил вопросы развития региона и ключевые вопросы большой избирательной кампании, стартовавшей в регионе. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Выборы депутатов окружных собраний первого созыва уже назначены в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Довыборы на вакантные депутатские мандаты также пройдут в Пскове и Стругокрасненском округе.

«Единая Россия» с помощью предварительного голосования уже определила своих кандидатов. В их число вошли шесть участников специальной военной операции. «Наши ветераны продолжают служение Родине, активно участвуют в общественной жизни, идут в политику, проходят отбор в кадровую программу «Герои земли Псковской», – отметил Михаил Ведерников.

Стартовавшая кампания является завершающим этапом областной муниципальной реформы. «От состава окружных собраний во многом зависит определение лидера муниципальной команды. Именно депутатам после избрания предстоит провести процедуры выборов глав округов», – пояснил Михаил Ведерников.

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Михаил Ведерников: Стартовавшая избирательная кампания станет завершающим этапом муниципальной реформы

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