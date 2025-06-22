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Общество

Михаил Ведерников от имени жителей Псковской области возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В День памяти и скорби губернатор Михаил Ведерников от имени всех жителей Псковской области возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Вместе с большой псковской делегацией, в состав которой вошли наши представители в Федеральном Собрании, псковское землячество, ветераны СВО с семьями, почтили память защитников Отечества», – написал Михаил Ведерников.

Торжественным маршем у Вечного огня прошла рота почётного караула.

«По окончании церемонии возложили цветы к памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы». На гранитной стеле у Кремлёвской стены выбиты названия 47 городов, и среди них – Псков и Великие Луки. Вечная память и вечная слава нашим героям», – добавил Михаил Ведерников.

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