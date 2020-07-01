Проблемы с отключением электроэнергии на участках в Псковской области решены накануне основного дня голосования

08:43, 01 июля 2020, ПАИ

Проблемы с отключением электроэнергии на участках в Псковской области, которые возникли из-за прошедшего в некоторых районах урагана, удалось решить накануне основного дня голосования, 1 июля. Об этом на кратком брифинге утром 1 июля сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«После урагана на некоторых участках отключили свет, но за вечер эти проблемы были решены», – уточнил Сопов.

Он также добавил, что в списки избирателей по Псковской области внесены 525 тысяч 183 человека. Все 615 участков открылись вовремя. На участках работают 85 КОИБ, 43 участка в Пскове оснащены видеонаблюдением. Все записи, сделанные в УИК, будут храниться в течение полугода.