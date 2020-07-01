57% жителей Псковского района проголосовали по поправкам

11:23, 01 июля 2020, ПАИ

В Псковском районе по поправкам в Конституцию проголосовало почти 20 тысяч человек. Об этом сообщила председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова на брифинге 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«По состоянию на 10:00 явка в районе составила почти 20 тысяч человек, или 57 %», – отметила Анна Садовникова.

«Все члены избирательной комиссии оснащены СИЗ, каждому участнику голосования дают ручку, маску, перчатки и антисептические салфетки», – рассказала Анна Садовникова, добавив, что на избирательных участках проводится санитарная обработка.

Более 100 человек работают в качестве общественных наблюдателей.

«Отмечена высокая активность участников голосования, настрой доброжелательный, жалоб не поступало», – добавила Анна Садовникова.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова отметила, что все 35 избирательных участков работают в штатном режиме и слаженно.

«Мы сегодня ожидаем большого количества участников, поскольку многие говорили, что пойдут голосовать именно 1 июля», – отметила Наталья Фёдорова.

В Пскове явка на голосовании составила 31,43%.