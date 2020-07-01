В Пскове явка на голосовании по поправкам достигла 31,43%

11:12, 01 июля 2020, ПАИ

В Пскове по состоянию на 10:00 явка на голосовании по поправкам достигла 31,43 %. Таким образом, проголосовали уже более 166 тысяч человек, сообщил председатель ТИК Пскова Владимир Кротов на брифинге 1 июля.

Он отметил, что все 93 городских участка открылись ровно в 8:00 и продолжат работу до 20:00. «На всех участках присутствуют правоохранительные органы, наблюдатели, жалоб на данный момент не поступало. Планируется также проводить выездное голосование, голосование на придомовых территориях и в торговых центрах», – добавил Кротов.

Он также заверил, что все участки в полном объёме укомлектованы перчатками и масками для избирателей.