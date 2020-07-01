Живая Конституция — историк об эволюции основного закона России

12:11, 01 июля 2020, ПАИ

Для того, чтобы понимать современные процессы, протекающие в обществе, необходимо знать прошлое и уметь выявлять причинно-следственные связи. Тогда задача объяснения того, что с нами происходит, существенно облегчается. В контексте активной дискуссии относительно внесения поправок в действующую Конституцию РФ и предложенного гражданам страны референдума по этому вопросу кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, председатель Псковского регионального отделения Российской ассоциации политической науки Максим Васильев предлагает совершить небольшой экскурс в нашу историю и посмотреть, когда появился в нашей стране юридический документ с таким названием, и какую роль он выполнял в истории народа.

На пыльные полки архивов

Самые первые конституционные идеи в нашей стране зародились в начале XIX века в эпоху правления русского императора Александра I. На первом этапе своего правления, которое отличалось достаточно либеральными тенденциями, этот правитель инициировал дискуссию в узком кругу своих доверенных лиц о возможности принятия в России некого варианта Конституции. Следует отметить, что республиканские и конституционные идеи в среде образованных кругов общества были достаточно популярны и навеяны революционными событиями во Франции конца прошлого столетия. В соответствии с поручением самого императора в 1809 году М.М. Сперанским был разработан проект по изменению государственного устройства России, по которому закреплялся принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а все подданные империи должны были получить гражданские права. Сам текст проекта, носил длинное название «Введение к уложению государственных законов» и слово «конституция» в нем не использовалось. Однако этим идеям не суждено было реализоваться, император оказался не готов к ограничению собственной власти, а политические элиты страны не желали столь кардинальных изменений. Проект М.М. Сперанского был отправлен на пыльные полки архивов, а сам их автор отдален от большой петербургской политики.

За Константина и его жену Конституцию

Следующая веха в истории конституционных идей в России связана с событиями восстания декабристов в 1825 году. Задолго до попытки военного переворота, лидеры тайных офицерских обществ составляли свои проекты будущего устройства России, одним из них являлась «Конституция» Н.М. Муравьева. Этот текст, несмотря на свое название, к полноценным документам подобного типа относиться не может и представляет собой программный документ. Если внимательно изучить идеи декабристов, изложенные в их основных документах, то мы можем увидеть там много очень опасных, антигосударственных положений, которые при их исполнении на практике привели бы не только к дестабилизации в обществе, но и вызвали бы полномасштабную гражданскую войну. В прошлом году в свет вышла моя новая книга «Большая игра. Уроки геополитики», в которой подробно анализируется данный вопрос. Более того, текст Конституции Н.М. Муравьева так и не был окончен, и декабристы выходили на Сенатскую площадь без четкого плана строительства будущего России. Примечателен и тот факт, что офицеры-декабристы призвали своих малограмотных солдат выступить с оружием в руках и защитить законного императора Константина и его жену Конституцию. Уже в этом, на первый взгляд забавном моменте, отразилась провокаторская сущность декабристов.

К стабильности в обществе и государстве

После подавления мятежа 1825 года о каких-либо идеях конституционных преобразований надолго забыли и вернулись к ним лишь во второй половине XIX века в эпоху императора Александра II, который вошел в историю не только под именем царя освободителя, но и остался в памяти народа великим либералом своей эпохи. Идея принятия конституции активно вынашивалась в высших правительственных кругах Российской империи, разрабатывался ее черной вариант и сам император, возможно, был даже готов ее подписать. Но естественный ход развития исторических событий был прерван террористической организацией «Народная воля», боевикам которой удалось совершить убийство императора в 1881 году. Угроза разрастающегося по всей империи политического террора и консервативные взгляды следующего императора Александра III привели к тому, что все идеи конституционных реформ были свернуты, а самодержавие провозглашалось основой стабильности в обществе и государстве.

Свободу совести, слова, печати и собраний

Следующей вехой в истории конституции нашей страны можно выделить события первой русской революции 1905 года, когда под воздействием внешних и внутренних причин Николай II был вынужден пойти на уступки и подписать манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Данный документ также нельзя считать полноценной конституцией, хотя он существенно ограничивал права русского императора, провозглашал в стране политический плюрализм, многопартийность и позволял провести выборы в новый законодательный орган – Государственную Думу. Также, этот манифест предоставлял такие гражданские права и свободы как: свободу совести, слова, печати и собраний. Примечательно, что когда свершалась Февральская революция 1917 года, на плакатах часто можно было наблюдать фразу «Долой самодержавие!», что в корне противоречило действующему законодательству империи. Самодержавие прекратило свое существование в 1905 году, и на момент второй русской революции у нас была по факту парламентская монархия. Таким образом, мы видим, что идеи о конституции в Российской империи обсуждались различными политическими силами на протяжении более ста лет, но полноценного документа с таким названием русская монархия так и не смогла создать.

Дух революционного времени

Первый официальный документ с таким названием появился только в период правления большевиков в 1918 году. Для понимания исторической ситуации следует оговориться, что сам приход большевиков к власти был совершенно не легитимным и принимать решения за судьбы всей страны, вести внешнюю и внутреннюю политику, советское правительство юридически не имело права. Более того, ни одно из привычных слов, которые мы применяем к событиям 1917 года: великая, октябрьская, социалистическая, революция, не использовалось большевиками в первые месяцы своего правления. Сам В.И. Ленин совершенно справедливо и открыто заявлял в своих выступлениях, что в октябре 1917 года, большевики совершили вооруженный переворот (фактически, узурпация власти). Таким образом, новая политическая сила, захватившая власть в государстве, с юридической точки зрения обладала полным отсутствием легитимности. В такой ситуации положение большевиков в условиях разгорающегося гражданского конфликта было очень шатким. Фактически легитимность власти в любом современном обществе обеспечивается двумя механизмами – общественным признанием и соблюдением действующего законодательства. У большевиков в первый год правления не было ни того, ни другого. Выразителем общественного мнения стало Учредительное собрание, которое должно было определить будущее политическое устройство России, но эта организация, представляющая собой механизм представительной демократии не просуществовала и одного дня. После того как его члены отказались признать право большевиков на абсолютную власть, они были разогнаны революционными матросами 5 января 1918 года. Предыдущая законодательная база России в контексте происходящих событий также не действовала. Следовательно, правительству В.И. Ленина было необходимо создать новый основной закон страны, который не только закрепил бы юридически факт произошедших социально-экономических изменений, но легитимизировал бы советское правительство. Так была принята Конституция РСФСР 1918 года. Создавалась она в условиях Гражданской войны и в полной мере соответствовала духу революционного времени.

Не равные и не всеобщие

Конституция 1918 года включала в себя 6 разделов и 90 статей. Провозглашала республиканскую форму правления, диктатуру пролетариата и закрепляла в качестве общественного строя социализм, к которому должно было стремиться государство. Идеи демократии были отвергнуты большевиками. Несмотря на сложные условия принятия этого документа, первая Конституция большевиков была достаточно структурирована и оговаривала наиболее значимые аспекты государства. Так, во второй главе, где оговаривались общие положения, закреплялись результаты национализации имущества, перечислялись права и обязанности граждан. Но правами наделялись лишь категории трудящихся – рабочие и крестьяне. Классовый подход и социальная вражда были официально закреплены основным законом. Более того, статьи этой Конституции предоставляли государству возможность лишать целые группы граждан или отдельных лиц конституционных прав. Отрицался принцип разделения властей, а политические выборы официально провозглашались не равными и не всеобщими.

СССР и ОГПУ

Эта Конституция просуществовала совсем короткий срок и уже в 1924 году был принят новый текст основного закона. Это было связано с тем, что на политической карте мира появилось новое государство – СССР, а гражданская война закончилась, установилась повсеместно советская власть. Эти моменты необходимо было закрепить законодательно. Однако если мы обратимся к тексту Конституции 1924 года, то будем удивлены, тем, что она намного примитивнее и проще предыдущего закона. Первая советская Конституция представляла собой объединение всего лишь двух документов: декларации об образовании СССР и договора об образовании СССР. По-прежнему продолжала сохраняться фраза о диктатуре пролетариата и привилегированном положении тех, кто победил в Гражданской войне, остальные социальные группы советского общества оказывались как бы за рамками конституционных норм. В этой конституции отсутствовали статьи и правах и свободах граждан, зато в 9 статье подробно описывались такая организация как ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР) – карающий меч советской власти в борьбе со всеми ее врагами. Напомню, что ОГПУ берет свое начало от ЧК и в дальнейшем будет преобразовано в НКВД.

Одна из самых демократических

Несовершенная Конституция 1924 года, естественно не могла долго обеспечивать интересы государства, более того, с приходом к власти И.В. Сталина, курс развития страны резко изменился. Проводимые политические, экономические и социальные преобразования, на фоне ужесточения механизмов государственного управления, требовали существенной корректировки законодательства. В 1936 году в СССР была принята вторая Конституция (Развитого социализма), которая получила в народе название «Сталинской». Этот документ провозглашал факт построения в стране социализма и утверждал социалистическое государство рабочих и крестьян. Также, как и в предыдущем документе другие социальные группы населения, к примеру, интеллигенция, не упоминались в Конституции. Эта конституция считалась одной из самых демократических в мире на тот момент, так как провозглашала достаточно большое количество прав и свобод для граждан СССР. Например, таких, как право на отдых, труд, свободу слова, печати, уличных собраний и митингов. К сожалению, эти права и свободы зачастую оставались лишь на бумаге и на практике не соблюдались. Политика большого террора второй половины 1930-х годов это наглядно продемонстрировала, когда наравне с действительными врагами народа, пострадало множество невинно осужденных людей. Кстати, сам термин «враг народа» был также закреплен в 131 статье этой Конституции и определял те категории граждан, которые покушаются на общественную социалистическую собственность. Примечателен и тот факт, что Сталинская конституция в 9 статье разрешало мелкое частное хозяйство, в том числе и в деревне, однако политика коллективизации, которая зачастую приобретала характер штурмовщины, этот пункт грубо и повсеместно нарушала. Таким образом, мы видим, что жизнь общества, его стабильность и безопасность зачастую зависят не от самого текста Конституции или иных правовых актов, а от качества их исполнения органами власти. Конституция 1936 года по своему содержанию была достаточно качественным юридическим документом и соответствовала запросам своего времени. Все это позволило ей определять жизнь советского общества, просуществовав намного дольше самой тоталитарной системы Сталина, которая ее породила.

Конституции «Развитого социализма»

Естественный ход развития истории требовал и изменения конституционных принципов в СССР. В 1977 году появилась третья и последняя Конституция Советской России. Она получила название Конституции «Развитого социализма». К 1970-м годам советское руководство обещало своим гражданам наступление коммунизма в Советском Союзе, который так и не наступил, в результате чего в новом основном законе страны пришлось закрепить термин, которого не существовало в работах теоретиков марксизма. Развитой социализм стал некой попыткой власти доказать обществу, что уже совсем скоро наступят те идеальные времена, к которым все официально стремились. Только эта Конституция закрепляла права и свободы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех национальностей Советского Союза. Закреплялся очередной этап в развитии нового поколения. Руководящей силой в стране провозглашалась КПСС, что в ту эпоху вызвало самую жесткую критику со стороны различного рода диссидентов.

27 лет для Конституции - это много или мало?

Произошло ли в нашей стране за это время что-то такое, что вызвало необходимость внести изменения в основной закон? Распад Советского Союза, изменение территориальных границ государства, политических и экономических принципов управления, породили необходимость принятия новой Конституции РФ. Этот документ принимался в исключительных условиях, когда в 1993 году наша страна стояла практически на пороге масштабной гражданской войны. Сама ликвидация СССР в Беловежской пуще была совершена незаконно, разрушалась экономика страны, новое правительство приступало к ограблению своего народа путем приватизации. А президент России Б.Н. Ельцин, которого Верховный Совет отрешил от должности, в целях удержания своей власти провел силовую операцию против высшего законодательного органа страны. Ввод войск в Москву и расстрел Дома Советов из танков, в результате чего погибли люди, позволило Ельцину остаться у руля власти, но фактически сделало его нелегитимным политиком. В тех условиях была нужна новая Конституция, которая и была принята в 1993 году. Ряд статей этой Конституции был написан явно под давлением, а может и по прямому указу наших геополитических конкурентов, заинтересованных в ослаблении России. Наравне с правильными и позитивными пунктами, наша Конституция содержит маленькие вкрапления, которые по своей сути являются минами замедленного действия. Например, 3 пункт 5 статьи провозглашает самоопределение народов РФ, сложно понять, как это согласуется с понятием территориальной целостности России. К сожалению, горькие уроки развала СССР не были учтены, когда именно из-за возможности самоопределения союзных республик начался «парад суверенитетов». Бесспорно, такой момент в основном законе страны должен блокироваться и отчуждение территорий должно быть запрещено. Статья 9 Конституции 1993 года, провозглашающая что «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности» писалась явно в интересах нарождающегося олигархата, готового к переделу огромных богатств России. А статья 15 вообще позволяла поставить нашу страну под внешнее управление, провозглашая приоритет международного права и «общепринятых принципов» над национальным законодательством. Глупо и опасно связывать самих себя по рукам и ногам теми нормами, которые могут быть приняты нашими западными "партнерами" явно не для нашей пользы и блага.

На своих лекциях и публичных выступлениях я уже несколько лет подряд выступа за необходимость внесения поправок в Конституцию страны. Сам ее текст вполне соответствует духу времени и своего потенциала еще не исчерпал, однако для усиления позиций России, укрепления стабильности в обществе, корректировки основного закона страны давно назрели. В этом мнении единогласны большинство патриотически настроенных представителей отечественной обществоведческой науки. И сам срок существования предыдущего закона не играет в данном случае никакой принципиальной роли. Как мы видим из истории нашей страны, Конституция меняется под влиянием различных факторов, политических, экономических, желания и необходимости власти легитимизировать свой факт существования, как это было в 1918 и 1993 году.

Какую российскую Конституцию можно назвать самой совершенной?

Как известно, совершенству нет предела. Я бы не стал выделять какую-либо Конституцию России или другой страны в качестве совершенной. Каждая Конституция является результатом уже свершившихся политических и социально-экономических процессов в стране и лишь закрепляет их официально. Это своеобразный продукт и символ своей эпохи. Любые разговоры о совершенстве или изъянах основного закона применимы исключительно к той эпохе, когда она существовала. Сравнивать Конституции разных исторических периодов полагаю некорректным.