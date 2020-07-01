Псковского губернатора попросили спасти каменную бабу

13:46, 01 июля 2020, ПАИ

Житель деревни Поречье Стругокрасненского района Алексей Федоров просит губернатора Псковской области Михаила Ведерникова принять меры по защите памятника истории и культуры, известного, как «каменный крест (каменная баба)». Соответствующее обращение опубликовано на сайте губернатора.

Каменная баба, по словам Алексея Федорова, занесена в кадастр особо охраняемых природных территорий и охраняется государством в соответствии с федеральным законом №33 «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением правительства РФ от 19 октября 1996 года №1249.

«В непосредственной близости (на расстоянии около 20 метров) от памятника происходит разработка карьера с выемкой грунта. Объект хотя и описан в кадастре природных и историко-культурных объектов Псковской области (кадастр «Достопримечательные природные и историко-культурные объекты Псковской области». ПГПИ, Псков, 1997. С.151), но не поставлен на учёт в качестве объекта культурного наследия, и зона охраны данного объекта не определена», - написал Федоров.

Он добавил, что памятник находится под угрозой уничтожения и попросил Михаила Ведерникова выяснить, какое юридическое лицо разрабатывает карьер в районе деревень Поречье и Заклинье Новосельской волости Струго-Красненского района и выдать ему предписание на приостановку дальнейших работ по расширению карьера в направлении памятника; дать указание ГБУК «Археологический центр Псковской области» по подготовке документов для регистрации данного объекта культурного наследия и установлению границ охранной зоны указанного памятника; дать указание комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области по постановке на учёт археологического памятника «каменный крест (каменная баба)», находящегося возле деревни Поречье Новосельской волости Струго-Красненского района и установлению границ его охранной зоны на основании документов от ГБУК «Археологический центр Псковской области»; дать указание юридическому лицу разрабавтывающему карьер в районе деревень Поречье и Заклинье Новосельской волости Струго-Красненского района на корректировку мест добычи грунта в соответствии с установленными охранными зонами памятника, и проконтролировать выполнение.

«Прошу Вас, не дайте уничтожить один из немногих антропоморфных крестов на севере Псковской области, уникальный памятник на историческом месте, который имеет не только древнюю историю и упоминания в этнографическом материале, но является местом поклонения многих жителей ближайших окрестностей!», - заключил Федоров.