Прямое включение: В 15:35 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке

15:34, 01 июля 2020, ПАИ

В 15:35 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В региональном информационном пресс-центре облизбиркома информацию огласит секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным на 12 часов, явка в Псковской области составила 47,11%.

В Псковской области не зафиксировано ни одного нарушения на голосовании. О ходе общероссийского голосования в регионе рассказали наблюдатели. Фоторепортаж с избирательных участков смотрите здесь.