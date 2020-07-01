Александр Козловский: Поправки в Конституцию России поддерживаются населением

19:37, 01 июля 2020, ПАИ

«Поправки в Конституцию России поддерживаются населением. На сегодняшний день видим достаточно успешное голосование», – сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе пресс-подхода 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он указал на то, что формат голосования на этот раз отличается от других кампаний в связи с коронавирисом.

Александр Козловский отметил, что проведена большая работа по разъяснению поправок для жителей региона. Он добавил, что проделан «большой путь», и на избирательные участки пришло большое количество людей.

Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным на 18:00 явка в Псковской области составила 53,06%