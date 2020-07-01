94-летний бежаницкий ветеран в день рождения проголосовал по поправкам в Конституцию
94-летний бежаницкий ветеран Борис Волчик в свой день рождения принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, пишет газета «Сельская новь».
Члены участковой избирательной комиссии №283 встретили ветерана аплодисментами и вручили букет цветов.
Борис Волчик один из четырех проживающих в районе участников войны, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях.
Свой боевой путь он начинал в Белоруссии в партизанском отряде имени Кутузова в бригаде Константина Заслонова. Затем служил на подводной лодке «К-13» Балтийского флота. Был ранен.
Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» 2 степени и медалью Жукова.