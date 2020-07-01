10,5 млн человек в мире заразились COVID-19

22:52, 01 июля 2020, ПАИ

10 млн 538 тысяч 577 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире по состоянию на вечер 1 июля. Пандемией охвачено 188 стран. Соответствующие данные опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Всего скончалось 512 тысяч 689 инфицированных пациентов. Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в США (2 млн 658 тысяч 324), Бразилии (1 млн 402 тысячи 41), России (653 тысячи 479) и Индии (585 тысяч 481).

В Великобритании заразилось 314 тысяч 991 человек, в Перу – 285 тысяч 213, в Чили – 282 тысячи 43.