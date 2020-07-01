31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове
31-летнего Дениса Бородина разыскивают родственники в Пскове, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Молодой человек пропал в ночь на 1 июля. Последний раз выходил на связь в 4:00. Передвигался на сером автомобиле Volkswagen Golf с государственным регистрационным номером Е740ВУ.
Денис Бородин был одет в серую футболку с белой надписью, камуфляжные штаны и чёрные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8-960-220-76-34.