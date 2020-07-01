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Общество

31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове

Денис Бородин. Фото в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

31-летнего Дениса Бородина разыскивают родственники в Пскове, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Молодой человек пропал в ночь на 1 июля. Последний раз выходил на связь в 4:00. Передвигался на сером автомобиле Volkswagen Golf с государственным регистрационным номером Е740ВУ.

Денис Бородин был одет в серую футболку с белой надписью, камуфляжные штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8-960-220-76-34.

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