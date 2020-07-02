Бомжи начали захватывать дома россиян в Испании

08:20, 02 июля 2020, ПАИ

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов. Число подобных жалоб резко возросло после закрытия границ из-за карантина, когда хозяева не могли приехать в свое жилье в другой стране, пишет «Газета.Ru».

Жители Испании вынуждены объединяться в группы, чтобы выгнать гастарбайтеров из своих домов. «Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из Восточной Европы, из США — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган», — рассказала изданию одна из жительниц Испании Наталья.

«Не всегда это только нищие, безработные. Нередко это представители среднего класса, вполне приличные люди, не сумевшие выплатить кредит по ипотеке. Они остаются жить в залоговом жилье, вносят плату за коммуналку. Многие так живут годами, перебираясь из одной квартиры в другую», — добавила женщина.

Особенность испанского законодательства заключается в том, что выселить нарушителей можно только через суд, который иногда оправдывает такое заселение тем, что каждый человек имеет право на жилище. Полицейские также не имеют права зайти в занятое помещение, пока сквоттеры не откроют сами.

Фактически испанский закон утверждает, что, пока не доказано обратное, тот, кто находится в доме, прав, поскольку человек изначально не преступник. По этой причине активисты и юристы требуют пересмотра нынешних правовых норм.