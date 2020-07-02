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Голосование по поправкам в Конституцию войдёт в учебники истории – Михаил Ведерников

«В Псковской области закрылись избирательные участки в рамках голосования по поправкам в Конституцию России. Это был исторический момент, который обязательно войдёт в учебники истории», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Поэтому особенно приятно, что общими усилиями удалось провести голосование в соответствии со всеми требованиями противовирусной безопасности, без нарушений и жалоб, честно и прозрачно», – отметил он.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в результат: членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтёров Конституции, медиков, сотрудников полиции, государственных и муниципальных органов власти, МЧС, Роспотребнадзора и многих других.

«По сути, каждый второй избиратель Псковской области пришёл заявить о своей позиции по самому важному государственному вопросу за последние десятилетия. Повторю слова президента России: мы проголосовали за страну, в которой хотим жить. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие! Мы вместе!» – добавил губернатор.

1 июля по состоянию на 18:00 явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области составила 53,06 %, проголосовали 278 586 человек.

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