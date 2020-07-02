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Пенсионер на Volkswagen Polo сбил девушку в Порховском районе

1 июля около 12 часов дня на автодороге Порхов - Успенье Порховского района 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП девушка пострадала, но госпитализирована не была. Как отмечают в УМВД России по Псковской области, водитель трезв. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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