Пенсионер на Volkswagen Polo сбил девушку в Порховском районе

09:24, 02 июля 2020, ПАИ

1 июля около 12 часов дня на автодороге Порхов - Успенье Порховского района 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП девушка пострадала, но госпитализирована не была. Как отмечают в УМВД России по Псковской области, водитель трезв.

Обстоятельства произошедшего выясняются.