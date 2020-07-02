Великолукский школьник обокрал припаркованный автомобиль

11:11, 02 июля 2020, ПАИ

16-летний учащийся одной из школ в Великих Луках обокрал припаркованный автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл в ночь на 30 июня во дворе дома на улице Вокзальной. Школьник разбил стекло двери автомобиля ВАЗ, после чего украл из салона кошелёк, музыкальную колонку и сабвуфер. Причиненный ущерб составил около 10 тысяч рублей. Полицейские нашли юного вора, а также изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, полицейские установили виновного в краже имущества из дачного дома в деревне Трыново Печорского района. Там 41-летний безработный мужчина сорвал замок с двери, после чего украл велосипед, инструменты, посуду и продукты. Причиненный ущерб составил более 10 тысяч рублей. В ходе обыска часть похищенного изъята. По факту кражи также возбуждено уголовное дело.

А в деревне Мостище Себежского района из сарая у дома на улице Зеленой 42-летний безработный местный житель украл бензиновый триммер. Похищенное изъято, проводится проверка.

За последние дни виновных в кражах имущества полиция установила также в Пскове, Великолукском, Опочецком и Новосокольническом районах, добавили в ведомстве.