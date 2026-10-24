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Происшествия

«Мог представляться другими именами»: псковская полиция ищет жертв мошеннической схемы

Лиц, пострадавших от мошеннических действий, устанавливает следствие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В следственном отделе ОМВД России по Псковскому району находится в производстве уголовное дело, возбуждённое 21 февраля 2026 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Группа лиц по предварительному сговору совершила в отношении ряда граждан мошеннические действия, связанные с завладением банковскими картами и последующим обналичиванием средств.

В совершении преступления обвиняется Илья Андреевич Лащенко 2000 года рождения. Следствие устанавливает все эпизоды его деятельности и разыскивает пострадавших лиц. При совершении противоправных деяний мужчина мог представляться другими именами.

Илья Андреевич Лащенко. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В случае если вы или ваши родные и близкие стали жертвами мошеннических действий со стороны указанного фигуранта, вас просят сообщить об этом в ОМВД России по Псковскому району по контактным номерам 59-33-00 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району), 59-33-10, 8-911-380-44-05 (заместитель начальника СО ОМВД России по Псковскому району)», – призвали в пресс-службе управления.

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