Три пожара произошло в Псковской области в выходные из-за неосторожности с огнём

14:53, 26 октября 2026, ПАИ

Четыре техногенных пожара зарегистрировали в Псковской области в выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Первым зарегистрировали возгорание автомобиля Volkswagen Transporter T4 1998 года выпуска в деревне Ровное Невельского района 24 октября в 12:05 – машина выгорела изнутри по всей площади. Предположительной причиной назван аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

В тот же день в 21:52 в деревне Недомерки Новосокольнического района сгорело бесхозное строение. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнём. По той же причине 25 октября произошёл пожар в Пскове в 2-м переулке Шабаново, где в хозяйственной постройке огонь повредил кровлю.

Ещё одно возгорание в Пскове произошло на улице Вокзальной: в 19:24 на контейнерной площадке сгорел пластиковый мусорный контейнер. Предположительной причиной также стало неосторожное обращение с огнём.