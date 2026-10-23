В Псковской области задержали трёх нетрезвых водителей-рецидивистов

17:51, 23 октября 2026, ПАИ

Трёх нетрезвых автомобилистов, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили сотрудники Госавтоинспекции на территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

В селе Серёдка Псковского района вечером 21 октября инспекторы ДПС остановили для проверки ВАЗ-2107. Машиной управлял 32-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Днём 22 октября в Пскове на улице Генерала Маргелова на автомобиле Skoda ехал 44-летний пскович. Как выяснилось, он тоже был пьян.

Ещё одного нетрезвого водителя на Mitsubishi полицейские выявили 22 октября в посёлке Дедовичи. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Транспортные средства изъяты.

В УМВД напомнили, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона вопроса регулируется статьёй 264.1 УК РФ и статьёй 12.8 КоАП РФ.