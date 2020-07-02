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Общество

Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского музея

Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского объединённого музея-заповедника. Об этом сообщил директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев отметил, что в музее вводится понятие «внештатный экскурсовод». По его словам, после переквалификации и определённой подготовки, а также одобрения музея, любой гражданин сможет водить экскурсии.

Он подчеркнул, что без одобрения музея никто на его территории работать не будет, даже если человек ранее «20 лет водил экскурсии».

Александр Голышев уточнил, что для внештатных экскурсоводов будут организованы специальные курсы за деньги. Внештатных экскурсоводов планируют начать готовить с сентября, заключил директор Псково-Изборского музея.

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