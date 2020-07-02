Глава Невельского района Олег Майоров станет гостем ПАИ-live
Гостем ПАИ-live в четверг, 2 июля, в 16:30 станет глава Невельского района Олег Майоров.
Псковское агентство информации продолжает разговор с руководителями муниципалитетов региона о развитии местного самоуправления, о том, что делается благодаря нацпроектам в районах, какие изменения происходят в коммунальной и дорожной сферах.
Прямую трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ «ВКонтакте».