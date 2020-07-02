Псковскому бизнесу расскажут, как правильно продвигать товары и услуги в Интернет

16:26, 02 июля 2020, ПАИ

Сегодня практически не осталось бизнеса, который бы частично или полностью не ушёл в Интернет. Покупка товаров, заказ услуг, запись к врачу, даже осмотр недвижимости - всё сегодня можно сделать on-line.

Но, как показывает практика, бизнесу, который раньше работал исключительно off-line и знал своего покупателя в лицо, непросто перевести продажи в Интернет.

Чтобы облегчить адаптацию псковского бизнеса к меняющейся интернет-реальности,

АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) и агентство интернет-маркетинга CoffeeStudio запустили для псковских предпринимателей услугу по консультированию в сфере интернет-маркетинга и продвижения в Интернет.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства Псковской области абсолютно бесплатно.

Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, необходимо:

находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области rmsp.nalog.ru/search.html,

заполнить анкету и записаться на консультацию по телефону 8(8112) 57-07-90.

Специалисты CoffeeStudio - агентства интернет-маркетинга, уже более 16 лет работающего на рынке интернет-рекламы Псковской области, расскажут, с чего начать продвижение в Интернет, какой товар продвигать именно сейчас, готов ли ваш сайт к тому, чтобы продавать, что выбрать - Яндекс, Гугл или социальные сети, на чём сделать акцент и каков оптимальный рекламный бюджет, как избежать ошибок в продвижении, зачем работать над позиционированием товара или услуги и ответят на многие другие вопросы псковского бизнеса.

Такая помощь станет ещё одной мерой поддержки предпринимателей нашего региона, столкнувшихся с насущной необходимостью построения продаж и продвижения в Интернет.

Запись и подробности по телефону 8(8112) 57-07-90.