В приложении «Госуслуги Дом» появился шаблон заявления на холод в квартире

09:57, 09 ноября 2026, ПАИ

В мобильном приложении «Госуслуги Дом» добавили готовый шаблон обращения в управляющую организацию, который поможет пожаловаться на слишком низкую или высокую температуру в квартире. В заявлении уже предусмотрены ссылки на нормативные документы и просьба направить специалиста для замера температуры.

Если в квартире холодно, сначала рекомендуется позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. После этого можно оформить письменное обращение прямо в приложении.

Чтобы воспользоваться шаблоном, нужно открыть раздел «Заявки» в нижней части экрана, выбрать «Новая заявка», затем последовательно перейти в разделы «Квартира», «Отопление» и «Холодно/жарко в квартире». После ознакомления с рекомендациями останется нажать кнопку «Создать заявку» – текст обращения сформируется автоматически.

Акт, подтверждающий нарушение нормативов температуры воздуха в помещении, даёт жильцам право потребовать перерасчёт платы за отопление.

Обновить или скачать приложение можно по ссылке.