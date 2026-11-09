В приложении «Госуслуги Дом» появился шаблон заявления на холод в квартире
В мобильном приложении «Госуслуги Дом» добавили готовый шаблон обращения в управляющую организацию, который поможет пожаловаться на слишком низкую или высокую температуру в квартире. В заявлении уже предусмотрены ссылки на нормативные документы и просьба направить специалиста для замера температуры.
Если в квартире холодно, сначала рекомендуется позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. После этого можно оформить письменное обращение прямо в приложении.
Чтобы воспользоваться шаблоном, нужно открыть раздел «Заявки» в нижней части экрана, выбрать «Новая заявка», затем последовательно перейти в разделы «Квартира», «Отопление» и «Холодно/жарко в квартире». После ознакомления с рекомендациями останется нажать кнопку «Создать заявку» – текст обращения сформируется автоматически.
Акт, подтверждающий нарушение нормативов температуры воздуха в помещении, даёт жильцам право потребовать перерасчёт платы за отопление.
Обновить или скачать приложение можно по ссылке.
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