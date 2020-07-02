Жителей Невельского района тревожат приезжие дачники
Жителей Невельского района тревожат приезжие дачники, рассказал глава муниципалитета Олег Майоров в эфире ПАИ-live.
Он отметил, что до конфликтов не доходило ни разу, так как всё решалось мирным путём.
«Мы рады всем, кто приезжает в наш район, благоустраивает свои участки. Но дачники в нынещних условиях всё-таки находятся на особом контроле и внимании», - добавил глава района.
Олег Майоров также рассказал, что жители муниципалитета в полной мере ощутили на себе закрытые границы, так как прекратились поездки к родственникам в ближайшую Белоруссию и, соответственно, визиты в Невельский район граждан Белоруссии.