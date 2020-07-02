0
19:28
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
18:21
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
18:07
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
18:05
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
17:38
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
17:37
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
17:16
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Еще новости
Общество

В деревне Толбица завершили основные работы по строительству причала

Основные работы по строительству причала в деревне Толбица Псковского района были завершены. Работы велись в рамках проекта «Общее Чудское озеро – 2», сообщили в администрации Псковской области.

Итоги первого года реализации мероприятий крупного инфраструктурного проекта «Общее Чудское озеро — 2» на территории Псковской области подвели представители региональных партнерских организаций. Основными вопросами повестки дня выездного совещания стали инвестиционные объекты проекта.

В конце прошлого года были начаты работы по строительству первого пассажирского порта в деревне Толбица Псковского района для осуществления муниципальных общественных перевозок, обеспечивающих сообщение с Талабскими островами.

В настоящее время завершается строительство санузла и заканчивается подготовка площадки под асфальтирование, выполняется поставка опор уличного освещения. С 26 июня вновь осуществляется пассажирское сообщение с островами им. Залита и им. Белова.

На объекте очистных сооружений города Пскова полным ходом идёт установка блоков плоскостной загрузки на анаэробные зоны аэротенков. На объекте смонтированы системы аэрации, блоки плоскостной загрузки, заканчивается монтаж перегородок в анаэробных зонах. Производится оборудование для перемешивания иловой смеси в анаэробных зонах. Завершение этого этапа работ планируется на конец августа.

Данный проект является вторым этапом сотрудничества регионов вокруг Псковско-Чудского водоема. Первый проект был реализован в рамках предыдущей ППС «Эстония — Латвия — Россия» 2007 — 2013 годов.

К концу 2021 года на территории реализации проекта будет выполнен комплекс мероприятий по снижению экологической нагрузки на акваторию Псковско-Чудского водоема, а также улучшена инфраструктура и экономическая устойчивость семи портов по обе стороны границы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
02 июля 2020
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
02 июля 2020
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
02 июля 2020
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
02 июля 2020
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
02 июля 2020
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
02 июля 2020
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
02 июля 2020
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа
02 июля 2020
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа

Идет загрузка...