В деревне Толбица завершили основные работы по строительству причала

18:57, 02 июля 2020, ПАИ

Основные работы по строительству причала в деревне Толбица Псковского района были завершены. Работы велись в рамках проекта «Общее Чудское озеро – 2», сообщили в администрации Псковской области.

Итоги первого года реализации мероприятий крупного инфраструктурного проекта «Общее Чудское озеро — 2» на территории Псковской области подвели представители региональных партнерских организаций. Основными вопросами повестки дня выездного совещания стали инвестиционные объекты проекта.

В конце прошлого года были начаты работы по строительству первого пассажирского порта в деревне Толбица Псковского района для осуществления муниципальных общественных перевозок, обеспечивающих сообщение с Талабскими островами.

В настоящее время завершается строительство санузла и заканчивается подготовка площадки под асфальтирование, выполняется поставка опор уличного освещения. С 26 июня вновь осуществляется пассажирское сообщение с островами им. Залита и им. Белова.

На объекте очистных сооружений города Пскова полным ходом идёт установка блоков плоскостной загрузки на анаэробные зоны аэротенков. На объекте смонтированы системы аэрации, блоки плоскостной загрузки, заканчивается монтаж перегородок в анаэробных зонах. Производится оборудование для перемешивания иловой смеси в анаэробных зонах. Завершение этого этапа работ планируется на конец августа.

Данный проект является вторым этапом сотрудничества регионов вокруг Псковско-Чудского водоема. Первый проект был реализован в рамках предыдущей ППС «Эстония — Латвия — Россия» 2007 — 2013 годов.

К концу 2021 года на территории реализации проекта будет выполнен комплекс мероприятий по снижению экологической нагрузки на акваторию Псковско-Чудского водоема, а также улучшена инфраструктура и экономическая устойчивость семи портов по обе стороны границы.