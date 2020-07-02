0
19:28
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
18:21
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
18:07
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
18:05
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
17:38
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
17:37
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
17:16
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Еще новости
Общество

В режиме онлайн прошли мастер-классы для юных музыкантов в рамках псковского международного конкурса

В рамках псковского международного конкурса им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова на платформе Zoom прошли мастер-классы для юных музыкантов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Мастер-классы провели члены жюри конкурса — известные музыканты и педагоги, которые обсудили с юными музыкантами их конкурсные выступления, а также различные общие проблемы музыкального исполнительства, касающиеся преодоления сценического волнения, совершенствования техники, эмоционально-образной трактовки произведений.

Конкурсанты активно задавали вопросы профессионалам, внимательно слушали их подробные практические рекомендации.

В номинации «Фортепиано» ведущими мастер-классов выступили профессор Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, кандидат искусствоведения, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Ольга Гринес, доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, лауреат международных конкурсов Алексей Токунов и Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения Игорь Лебедев.

Мастер-класс в номинации «Оркестровые струнные инструменты» провели: доцент кафедры струнных инструментов Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов, артист ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» Чингиз Османов и заведующая кафедрой струнных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, доцент, лауреат международных конкурсов Прасковья Таникова.

Для академических вокалистов мастер-класс подготовили: солистка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов Ольга Сереброва и председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Инна Суровицкая.

В номинации «Оркестровые духовые инструменты» состоялись два мастер-класса. С исполнителями на деревянных духовых инструментах мастер-класс провел доцент кафедры деревянных духовых инструментов, преподаватель по классу кларнета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов Григорий Малиев. С музыкантами, обучающимися по классу медных духовых инструментов, мастер-класс провел Заслуженный артист РФ, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, солист и концертмейстер группы тромбонов оркестра Мариинского театра Игорь Яковлев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
02 июля 2020
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
02 июля 2020
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
02 июля 2020
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
02 июля 2020
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
02 июля 2020
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
02 июля 2020
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
02 июля 2020
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа
02 июля 2020
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа

Идет загрузка...