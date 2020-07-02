В режиме онлайн прошли мастер-классы для юных музыкантов в рамках псковского международного конкурса

19:13, 02 июля 2020, ПАИ

В рамках псковского международного конкурса им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова на платформе Zoom прошли мастер-классы для юных музыкантов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Мастер-классы провели члены жюри конкурса — известные музыканты и педагоги, которые обсудили с юными музыкантами их конкурсные выступления, а также различные общие проблемы музыкального исполнительства, касающиеся преодоления сценического волнения, совершенствования техники, эмоционально-образной трактовки произведений.

Конкурсанты активно задавали вопросы профессионалам, внимательно слушали их подробные практические рекомендации.

В номинации «Фортепиано» ведущими мастер-классов выступили профессор Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, кандидат искусствоведения, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Ольга Гринес, доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, лауреат международных конкурсов Алексей Токунов и Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения Игорь Лебедев.

Мастер-класс в номинации «Оркестровые струнные инструменты» провели: доцент кафедры струнных инструментов Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов, артист ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» Чингиз Османов и заведующая кафедрой струнных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, доцент, лауреат международных конкурсов Прасковья Таникова.

Для академических вокалистов мастер-класс подготовили: солистка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов Ольга Сереброва и председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Инна Суровицкая.

В номинации «Оркестровые духовые инструменты» состоялись два мастер-класса. С исполнителями на деревянных духовых инструментах мастер-класс провел доцент кафедры деревянных духовых инструментов, преподаватель по классу кларнета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов Григорий Малиев. С музыкантами, обучающимися по классу медных духовых инструментов, мастер-класс провел Заслуженный артист РФ, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, солист и концертмейстер группы тромбонов оркестра Мариинского театра Игорь Яковлев.