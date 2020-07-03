Молодой великолучанин попался пьяным за рулём «Мерседеса»

09:42, 03 июля 2020, ПАИ

Водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, остановили в Невеле, Великих Луках, Пушкинских Горах и селе Серёдка Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 2 июля у дома на улице Гвардейской в Невеле полицейские остановили 27-летнего нетрезвого жителя Великих Лук, который находился за рулём автомобиля Mercedes-Benz.

В тот же день около 23:00 в селе Серёдка Псковского района у дома на улице Хоботова полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21150. Машиной управлял нетрезвый 41-летний гражданин.

А утром 30 июня на улице Гастелло в Великих Луках на автомобиле Audi ехал ещё один 27-летний нетрезвый мужчина. Кроме этого, нетрезвого 31-летнего водителя полицейские выявили 1 июля в Пушкиногорском районе.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.