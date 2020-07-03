Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля

10:30, 03 июля 2020, ПАИ

Сосны высадят на прилегающей к студенческому кампусу Псковского государственного университета территории до 23 июля. Об этом сообщил генеральный директор ООО «СК «Скандинавия» Игорь Поляков на рабочем выезде губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом всё благоустройство территории кампуса, включая ландшафтное, планируется завершить до 23 июля. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина пояснила, что на объекте работают, кроме подрядной организации, 25 студентов.

Благоустройство прилегающей к кампусу территории завершат возле Анастасиевской часовни.