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Общество

В Пскове наградили профсоюзы и студентов ПсковГУ за работу на выборах

Председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова и студентов ПсковГУ, участвовавших в работе Центра общественного наблюдения за выборами, наградили в Доме профсоюзов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов вручил Игорю Иванову благодарственное письмо от секретаря Общественной палаты России Лидии Михеевой за вклад в реализацию общественного контроля за голосованием на выборах депутатов Госдумы IX созыва.

«Я убеждён: общественный контроль – это не формальность, а реальный инструмент укрепления доверия к избирательной системе. Спасибо профкому студентов ПсковГУ за сотрудничество и поддержку активистов. Уверен, впереди у нас ещё много совместных проектов!» – отметил Игорь Иванов, также поблагодарив Общественную палату за высокую оценку труда профсоюзных активистов.

Кроме того, Александр Седунов вручил благодарственные письма студентам-активистам за участие в работе Центра общественного наблюдения за проведением выборов в единый день голосования на территории региона.

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