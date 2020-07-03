Две недели провела беременная псковичка в СИЗО из-за кражи духов Lacoste

12:32, 03 июля 2020, ПАИ

Псковский районный суд освободил от штрафа 24-летнюю беременную псковичку, воровавшую духи Lacoste и отсидевшую две недели в СИЗО. Как сообщили Псковскому агентству ифнормации в суде, приговор вступил в силу.

Два раза женщина наведалась в магазины в торговом центре Fjord Plaza в Пскове и украла три флакона парфюма фирмы Lacoste. Личность женщины установили по видеозаписям с камер, и она ожидала завершения следствия под подпиской о невыезде.

Однако когда начались заседания в суде, женщина перестала выходить на связь с правоохранителями и судом. После двух неявок на заседание суд изменил меру пресечения подсудимой на заключение под стражу. Женщину нашли и посадили в следственный изолятор. С 28 мая по 11 июня 2020 года беременная псковичка ждала судебного заседания в СИЗО.

В итоге суд назначил подсудимой 10 тысяч рублей штрафа за кражу (часть 1 статьи 158), однако учел смягчающие обстоятельства: оказалось, что псковичка беременна и воспитывает малолетнего ребенка, свою вину в суде она признала и, более того, провела две недели в изоляторе. В связи с этим суд постановил освободить подсудимую от штрафа и из-под стражи. 6 090 рублей 55 копеек за ворованные духи она выплатит компании.