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Многодетный отец: Семьи не будут бояться приобрести более вместительный транспорт
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Общество

Многодетный отец: Семьи не будут бояться приобрести более вместительный транспорт

Фото: Андрей Степанов.

Многодетные семьи поддерживают законодательную инициативу региона о расширении льгот на транспортный налог, такую поддержку жители Псковской области считают актуальной и существенной. «Я полностью поддерживаю это предложение, и оно более чем назрело», - рассказал отец троих детей Андрей Ф. в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Сейчас автомобили многодетных семей, обладающие мощностью до 150 лошадиных сил, не облагаются транспортным налогом. «Но, как известно, многодетные семьи предпочитают более крупные автомобили, микроавтобусы, минивэны и другие машины, которые могут вместить в себя больше пяти, а то и шести, семи человек», - пояснил пскович.

При этом мощность таких автомобилей превышает 150 лошадиных сил, и их владельцы платят немалый транспортный налог. Так, семья Андрея заплатила в прошлом году 8700 рублей за микроавтобус мощностью 170 лошадиных сил.

«Для большинства людей – это большая сумма, и тем более у семей, в которых много детей, есть более важные категории трат», - заметил он.

По мнению многодетного отца, если действие льгот распространят на автомобили до 200 лошадиных сил, семьи не будут бояться приобрести более комфортный и вместительный транспорт. «У меня постоянный экипаж –  8 человек: дети, жена, плюс бабушка с дедушкой, теща. Машина используется под завязку. Поменять автомобиль на более дешевый и с меньшим количеством мест просто невозможно. А если в семье четверо детей…» - подчеркнул пскович.

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