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Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

3 июля в университетском сквере #ПсковГУ состоялось вручение подарков победителям экочелленджа. Напомним, что #ЭКОчелленджпсков был организован в честь Дня эколога Ресурсным центром добровольчества ПсковГУ совместно с партнерами, в числе которых завод «Титан-Полимер».

В течение месяца псковичи рассказывали в социальной сети «ВКонтакте» о своих экопривычках. В конце июня организаторы в прямом эфире определили 5 победителей.

- Добровольчество для молодежи сегодня - это не просто модный тренд, для многих это действительно часть их жизни, та самая идеология, которой, как говорят многие политологи, не хватает в современном обществе. Мы часто слышим еще одно слово-синоним - «волонтерство», но именно «добровольчество» отражает в большей степени всю суть: «доброй воли». С появлением в ПсковГУ Ресурсного центра добровольчества появились добровольческие объединения по направлениям, и одно из них экологическое. И для нас важно, чтобы инициатива в решении социальных проблем исходила от самих ребят, по «доброй воле». Такой инициативой является #ЭКОчелленджпсков, и очень круто, когда у таких проектов появляются такие серьезные партнеры, как псковский завод «Титан-Полимер», ‒ рассказал проректор ПсковГУ по работе с молодежью, кандидат биологических наук Александр Захаров.

  • «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
    Фото: Дарья Хваткова
  • «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
    Фото: Дарья Хваткова
  • «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
    Фото: Дарья Хваткова
  • «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
    Фото: Дарья Хваткова
  • «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
    Фото: Дарья Хваткова
  • «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
    Фото: Дарья Хваткова

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил победителям челленджа экологичные подарки: натуральные джутовые сумки и бамбуковые экостаканы.

- Социальная ответственность и экологическая безопасность лежат в основе всех корпоративных и партнерских программ, которые мы инициируем и поддерживаем. Организованный совместно с партнёрами конкурс направлен на формирование экологического сознания псковичей, культуры разумного потребления и бережного отношения к окружающей среде. Псковский завод «Титан-Полимер» и в дальнейшем будет регулярно поддерживать экологические акции и проекты, реализуемые в регионе, ‒ прокомментировал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

- Спасибо организаторам за идею такого конкурса. Это мотивирует вести экологичный образ жизни, я понял, что состояние окружающей среды во многом зависит от человека, ‒ поделился победитель челленджа.

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