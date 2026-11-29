Историю погибшего пограничника из Пыталово рассказали в проекте «Потягнем за Отечество»

19:02, 29 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о подвиге майора Пограничной службы ФСБ России (отдел в городе Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области) Александра Шведа, погибшего при защите приграничья Курской области в августе 2024 года. Историю офицера глава региона опубликовал в своём канале в мессенджере Max.

В августе 2024 года вместе с сослуживцами Александр Швед вступил в противостояние с вооружёнными формированиями в Суджанском районе Курской области. Более суток пограничники сдерживали натиск противника, не позволяя ему продвинуться вглубь России.

Благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащих удалось эвакуировать мирных жителей и организовать дополнительные рубежи обороны.

Как отметил Михаил Ведерников, Александр Швед с детства мечтал о военной службе, вдохновляясь примером отца. Губернатор охарактеризовал его как отважного, честного и преданного своему делу офицера, который до конца исполнил воинский долг.

Александр Швед посмертно удостоен звания Героя России указом президента. Его имя также внесено в Книгу Памяти города Суджи.

Истории офицера посвящён новый выпуск совместного проекта губернатора Псковской области и ГТРК «Псков» «Потягнем за Отечество».