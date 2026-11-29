Совместная акция псковской больницы и Красного Креста прошла в Пскове

17:38, 29 ноября 2026, ПАИ

Совместная акция Псковской больницы и Красного Креста прошла в Пскове. Жители могли пройти экспресс‑тестирование на ВИЧ‑инфекцию, сообщили ПАИ в пресс-службе ПОИКБ.

Мероприятие прошло в торгово-развлекательном центре «Фьёрд Плаза» (Борисовичи, улица Завеличенская, 23) 28 ноября.

Тестирование было быстрым, анонимным и бесплатным: процедура занимала не более 10 минут, для анализа требовалась всего одна капелька крови, а результат участники получали прямо на месте. Тест определял антигены и антитела к ВИЧ, позволяя оперативно оценить свой статус.

Организаторы отметили, что такой формат помогает снять лишние страхи: никакой долгой подготовки, очередей и стресса – только простой и надёжный способ держать ситуацию под контролем.