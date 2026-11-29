Благодарственные письма ПГД вручили педагогам школы № 11

18:07, 29 ноября 2026, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня основания средней общеобразовательной школы №11, прошло 27 ноября в Городском культурном центре. От имени депутатов Псковской городской Думы в нем приняла участие депутат Алеся Михачёва, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

«За эти годы ваша школа стала настоящим вторым домом для своих выпускников, местом, где закладывались основы их будущего, формировались характеры и открывались таланты», - отметила она и пожелала коллективу школы здоровья, счастья и благополучия.

Также депутат вручила благодарственные письма председателя Псковской городской Думы.