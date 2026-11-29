«За каждой семьёй - история любви и силы»: Борис Елкин обратился к псковским мамам

19:27, 29 ноября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в мессенджере Max поздравил жительниц региона с Днём матери. Он поблагодарил женщин за ежедневный труд, заботу и воспитание детей, а также отметил особую роль многодетных матерей.

По словам Бориса Елкина, в этом году 240 многодетных мам Псковской области воспользовались правом на досрочное назначение пенсии. Женщины, воспитавшие троих детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых - в 56 лет, пятерых и более - в 50 лет.

«За каждой семьёй в Псковской области стоит своя история любви, терпения и силы. За этой цифрой - годы заботы и воспитания детей», - отметил председатель регионального парламента.

Отдельные слова благодарности Борис Елкин адресовал матерям, чьи сыновья и дочери сегодня защищают Родину.

В завершение он пожелал всем мамам крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного уюта и поводов для гордости за детей.