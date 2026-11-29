Станислав Стармолотов поздравил псковичек с Днём матери

18:43, 29 ноября 2026, ПАИ

Глава Пскова Станислав Стармолотов в мессенджере Max поздравил жительниц города с Днём матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Он отметил, что мамы дарят жизнь, тепло и заботу, укрепляют семьи, а их терпение, мудрость и ежедневный труд заслуживают огромной благодарности.

«Дорогие псковички, с праздником! Желаю всем мамам крепкого здоровья, душевного спокойствия и как можно больше светлых, радостных моментов рядом с близкими. Обнимайте их чаще», - обратился к горожанкам Станислав Стармолотов.