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Общество

Расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на неделю

Фото из группы Псково-Печерского монастыря "ВКонтакте".

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре опубликовали расписание богослужений на предстоящую неделю, начиная с воскресенья 5 июля. Увидеть прямую трансляцию можно будет на YouTube-канале Псковской митрополии, на сайте монастыря, а также на сайте Псковского агентства информации.

В воскресенье 5 июля, в неделю 4-ю по Пятидесятнице, Собор преподобных отцов Псково-Печерских, в 10:00 пройдет божественная литургия на Михайловской площади, в 18:00 – всенощное бдение на Михайловской площади.

В понедельник 6 июля, в день Владимирской иконы Божией Матери Псково-Печерской «Умиление», в 10:00 пройдет божественная литургия, а в 18:00 – всенощное бдение на Михайловской площади.

Во вторник 7 июля, в Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, состоится в 10:00 божественная литургия, в 18:00 – вечернее богослужение на Михайловской площади.

В среду 8 июля в 8:00 пройдет божественная литургия, а в 18:00 – всенощное бдение на Михайловской площади.

В четверг 9 июля в 17:00 пройдет акафист святому Николаю перед Никольским храмом.

В пятницу 10 июля в 8:00 пройдет божественная литургия, а в 18:00 – всенощное бдение на Михайловской площади.

В субботу 11 июля состоится в 8:00 божественная литургия, а в 18:00 – всенощное бдение на Михайловской площади.

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