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Общество

Эстония обновила требования карантина для прибывающих из европейских стран

Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для прибывающих из европейских стран, пишет РИА Новости.

Так, с 6 июля две недели на карантине необходимо будет провести туристам не только из Болгарии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Румынии, Великобритании, но также из Хорватии и Чехии.

28 мая правительство Эстонии одобрило открытие границ с 1 июня для прибывающих в страну из стран-членов ЕС и входящих в Шенгенскую зону государств.

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