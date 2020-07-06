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14-летняя жительница Псковской области забеременела от 24-летнего соседа

14-летняя жительница Псковской области забеременела от 24-летнего соседа, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района.

Теперь сосед девушки обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Интимные отношения пары продолжались с декабря 2019 года по март 2020 года. Молодой человек время от времени приглашал девушку домой и по обоюдному согласию вступал с ней в интимную связь не менее шести раз, что в итоге привело к беременности его знакомой.

Санкция ч. 1 ст. 314 УК РФ предусматривает наказание от обязательных работ на срок до 480 часов до лишения свободы на срок 4 года.

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